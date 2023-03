Johnny Herrera reaccionó indignado luego que lanzarán una cortapluma en el Superclásico

El ex arquero e ídolo de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, reaccionó molesto por la comparación de objetos lanzados a la cancha durante las últimas jornadas en el Campeonato Nacional, destacando el lanzamiento de una cortapluma al campo de juego, algo que fue analizado por el comentarista en televisión.

El campeón de América se enojó con Marcelo Vega porque ironizó con la actitud de Leandro Fernández, quien escondió unas monedas lanzadas por los fanáticos de la 'U' en el duelo ante Unión La Calera.

“Lo de Fernández me gustó, porque el otro día las monedas se las echó a la media y ahora la cortapluma la mostró”, partió diciendo el 'Toby' provocando la respuesta inmediata de Herrera: “Pero no puedes comparar esa hueá”.

Vega siguió en la discusión en TNT Sports al manifestar que “una moneda en la cabeza también te parte”. Esto provocó el enojo del ex portero, quien le respondió: "¿Me estay hueviando? Que te tiren una moneda y que te tiren un cuchillo abierto no se puede comparar”.

Por otro lado, la situación le puede costar con una dura sanción a Colo Colo porque fue consignada por el árbitro Cristian Garay en su informe. "Al minuto 74, lanzan, desde el sector cordillera, al terreno de juego una 'cortapluma' abierta, mientras estaba recibiendo atención médica el jugador de Universidad de Chile, José Castro. Entregando el proyectil a los representantes de la ANFP", escribió del juez del encuentro.