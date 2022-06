Johnny Herrera atacó sin filtro a Hernán Galíndez por querer irse de la "U"

"Campitos (Cristóbal) está roncando fuerte, creo que le llamó la atención al técnico”, teorizó el panelista de TNT Sports.

Johnny Herrera nuevamente se lanzó contra Hernán Galíndez.

El ex portero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, nuevamente criticó la actitud del actual golero laico, Hernán Galíndez, por sus intenciones de querer dejar el club debido al hostigamientos de los mal llamados hinchas en redes sociales.

El guardametas del elenco azul ya estaría muy incómodo en nuestro país debido a las amenazas que él y su familia reciben tras el fallo de FIFA en el caso de su compañero ecuatoriano Byron Castillo.

Por lo anterior, Galíndez buscaría fórmulas para rescindir su contrato (hasta diciembre de 2023) y volver a Ecuador, desde donde ya maneja un par de ofertas.

Ante esto, el panelista del programa Tomos Somos Técnicos de TNT Sports le dio con todo al portero ecuatoriano. “Si fuera por las redes sociales yo me hubiera retirado a los 20 años. Me llegó de todo, y hasta me pusieron lienzos. No es lo correcto, pero tristemente pasa”, partió comentando el ‘Samurái’.

“Hay gente a la que le afecta de una forma y a otros de otra, pero si juega en un equipo grande, al menos en Chile, tiene que estar acostumbrado a recibir. No debería ser tema, ¿o es primera vez que juega en un equipo grande con tantos hinchas?”, añadió el exportero.

Para cerrar, recalcó que “yo creo que lo de Hernán Galíndez va por el lado de que va a jugar el Mundial. De pronto quiere estar más cerca de la Selección y tranquilo. Campitos (Cristóbal) está roncando fuerte, creo que le llamó la atención al técnico”.