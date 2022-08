Johnny Herrera asumió que la U se irá a la B tras acumular una nueva derrota ante Colo Colo

“Hace años no veía un plantel tan poco competitivo”, declaró el ídolo de los azules tras el partido ante los albos.

Un duro análisis realizó el comentarista deportivo e ídolo de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, tras la nueva caída de su institución ante Colo Colo en el Estadio Fiscal de Talca, válido por el Superclásico 192 del f´tubol chileno.

"Me da pena ver esta U", así de duro fue el ex portero a la hora de analizar el resultado que dejó a los universitarios a tan solo tres puntos de la zona de descenso a la Primera B. “Pensábamos que se le podía abrir el camino a la U y ganar por fin. Un penal a los 2 o 3 minutos lo erras, después viene la jugada del penal de ellos, pero más que nada este partido casi no resiste análisis”, reveló.

“Me da pena ver esta U. Yo no veía un plantel tan poco competitivo de cuando estuvimos a punto de quebrar el 2022 o 2003. Lamentablemente los que más pagan y a los que más les duele esto es a la gente que viene a ver al equipo”, agregó.

“Uno llega acá y te encuentras con un nivel de equipo al que tú alientas, que de verdad no se para que siguen viniendo al estadio, sinceramente”, explicó muy enojado. Luego, no tuvo piedad a la hora de analizar el desempeño de la última línea del equipo dirigido por Diego López, que dejó muchos espacios a jugadores que no perdonan, como es el caso de Juan Martín Lucero.

“Los centrales de la U, tristemente, no son ni para Primera División. Bastián Tapia es muy joven, al otro Tapia (Ignacio) le falta mucho físico. Morales no sabe marcar, Navarrete por derecha prácticamente lo mismo. Prácticamente la defensa de la U hizo agua”, apuntó.

Finalmente, el ídolo azul no escondió su preocupación por el futuro de Universidad de Chile, cerca de la zona de descenso en la tabla. “Los lesionados hicieron mucha falta y tristemente tenemos que mirar para abajo en la tabla, porque es la realidad. Realmente no sé para que se conformó este plantel, ni siquiera para pelear el descenso. No veo jugadores de Primera División en Universidad de Chile”, cerró.