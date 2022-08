Johnny Herrera aceptó que la U es seria candidata a los "potreros" de la Primera B

El ex portero de Universidad de Chile explicó que “la U es candidato al descenso por no tener los jugadores que necesita".

Johnny Herrera

El ex portero de la Universidad de Chile y actual comentarista deportivo de TNT Sports, Johnny Herrera, aceptó que su ex equipo está dentro de los serios candidatos a perder la categoría, cuando restan siete fechas para el final del Campeonato Nacional.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el actual comentarista deportivo apuntó que la U va a pelear por el descenso contra Coquimbo Unido y Deportes La Serena. “Yo creo que están todos en la misma lucha, pero a mí cuando me tocó estar en esta situación lo que realmente importó fue la gente de jerarquía del equipo”, explicó.

En esa línea, argumentó que “a Coquimbo se le fue su mejor jugador. Sin exagerar, con Abrigo se le fue la mitad del equipo. Aparte tiene una defensa muy débil, con 40 goles en contra, que es demasiado. Entonces, Coquimbo la tiene difícil”.

“La Serena tiene más goles en contra todavía, ha sufrido en la parte defensiva y tiene un calendario muy difícil. A pesar de que llegó un extraordinario entrenador, creo que la tiene muy complicada”, añadió respecto al elenco dirigido por Pablo Marini.

Respecto al club de sus amores, el ex meta azul explicó que el club no cuenta con la experiencia necesaria como para revertir la situación. “La U es candidato al descenso por ser equipo grande, por no tener los jugadores que necesita para sacar estos jugadores adelante”.

“Hoy se está respaldando en los más jóvenes, como Campos, Assadi y Osorio, pero los que eligieron capitanes no están, no aparecen. Cuando falta ese tipo de gente en un club tan importante como la U, es difícil sacarlo a flote”, añadió.

Finalmente, el comentarista deportivo expuso que “hoy me contaba Marcelo Díaz que ni siquiera quisieron hablar con él en el CDA, entonces eso es complejo. Cuando te empiezas a esconder de la realidad y no asumes, es todo muy complejo”.