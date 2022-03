Johannes Kaiser reveló que está en contra de las vacunas de refuerzo

Sumamos un nuevo antivacunas a la lista. El diputado independiente Johannes Kaiser conversó con T13 y criticó duramente las vacunas de refuerzo y las medidas adoptadas por el Minsal contra el Covid – 19.

La autoridad, que le gusta hablar en alemán, descartó inocularse con la dosis de refuerzo para el COVID-19. Además, aseguró que con los parlamentarios del Partido Republicano oficiará al Gobierno respecto de sus cambios al Plan Paso a Paso por la necesidad de aplicar nuevas dosis de vacunas, por decreto, a la población.

“Yo no me voy a poner las dosis de refuerzo, yo tengo preexistencia, yo genero coágulos. Yo soy un grupo de riesgo a la hora de vacunarse. Yo tengo mis dos vacunas, cumplí con lo que me exigió el Estado, me dijeron que eran dos vacunas, y ahora me dicen que son tres, cuatro, o cinco o seis y la verdad quién sabe cuántas más. Si la solución a que no funciona un medicamento es tomar más medicamento, entonces yo quiero una mejor explicación”, aseguró el polémico congresista.

El diputado, que en reiteradas ocasiones ha mostrado su molestar con las medidas adoptadas por el Minsal para combatir el Covid, reveló que “este país no puede seguir siendo gobernado por decretos no respaldados democráticamente por el Congreso. El Minsal no está por sobre la Constitución y no puede seguir cercenando nuestros derechos a discreción”.

Este país no puede seguir siendo gobernado por decretos no respaldados democraticamente por el congreso. El MINSAL no está por sobre sobre la constitución y no puede seguir cercenando nuestros derechos a discreción. https://t.co/guhG8jbyyf — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) March 16, 2022

Y nosotros todavía con bozal al aire libre... https://t.co/tb1KWlXGBP — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) March 18, 2022

“Yo no soy fundamentalmente una persona que esté en contra de medidas restrictivas cuando existe un riesgo para la salud. Lo que pasa es que si se hacen, se tienen que hacer bien. Tiene que existir un respaldo científico y también político, no puede ser que estemos gobernados por decretos del Ministerio de Salud y cercenar los derechos fundamentales de los chilenos solamente por decreto”, expuso en T13.

El parlamentario explicó que el Gobierno deberían fijarse y replicar experiencias internacionales como el proceso de vacunación de Israel o el de Inglaterra y Austria que no han continuado con las dosis de refuerzo, al tener estudios sobre las nuevas cepas y su incidencia en la población.

“Personalmente creo que esa es una decisión individual, personal. Es una decisión que debiese tomar cada ciudadano de la mano de su médico, que se la recete. Por una razón muy sencilla: no todos los seres humanos reaccionamos igual a las medicinas. Entonces, uno puede cometer errores graves, obligar, por ejemplo, a una persona que es alérgica o que tiene muchas alergias a tomarse una vacuna que sabemos que puede provocar un efecto adverso en esa materia, me disculpará, pero no sé si eso es justificable. Por otro lado, desde que apareció la variante Ómicron, tengo entendido que su virulencia es alta -en el sentido de que se contagia mucho-, pero su gravedad es baja”, cerró.