Johannes Kaiser exigió que Fabiola Campillai acredite su ceguera en el Congreso

El diputado Johannes Kaiser se unió a las palabras de su colega, María Luisa Cordero, quien cuestionó la visión de la senadora Fabiola Campillai en uno de sus ojos.

Fue en el programa Sentido Común, de Radio El Conquistador, que la Dra. Cordero afirmó sobre la senadora “que se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega“.

“Les agradezco este apoyo que hoy me están dando, de verdad no entiendo cómo una persona trabajadora del área de la salud, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy“, respondió Campillai en el Senado.

Sin embargo, el ex diputado republicano decidió encender la polémica al decir que: “Las dudas producidas respecto de la supuesta capacidad visual de la senadora Campillay (sic) se aclaran fácilmente. La senadora solo necesita publicar el informe del SML que acredita su condición de no vidente“, fue lo que escribió en Twitter el diputado contra Fabiola Campillai.