Joaquín Montecinos realizó una dura autocrítica tras su gira por Asia

“Me fui con frustración, ustedes saben como soy de pasional”, reveló el jugador llamado a comandar el recambio de La Roja.

El jugador del Xolos de Tijuana y de la selección chilena, Joaquín Montecinos, realizó una potente autocrítica tras la nefasta gira que realizó La Roja por Asia, donde no cosechó victorias en tres partidos disputados.

En diálogo con Deportes 13, el jugador reveló que le pasó la cuenta el relajo de las vacaciones ya que no llegaron con el mejor físico a los partidos. "No es fácil llegar a una Selección y poder acomodarse tan rápido a un cuerpo técnico totalmente distinto, entonces no fue fácil porque muchos de nosotros estuvimos de vacaciones", explicó.

Además, el jugador explicó que no estaban en su mejor momento físico como equipo. "No estábamos en nuestro 100% físico y eso es necesario para el estilo de juego de Berizzo. Se necesita estar al 100% o si no no funciona como debería", agregó.

Sobre el nuevo estilo de juego que se formó en tierras orientales, el extremo de La Roja afirmó que es "súper intenso, hasta en los entrenamientos. Claramente eso te va ayudando a perfeccionarte como futbolista en todo sentido. Yo al menos estoy muy motivado, vi al grupo con las mismas ganas. De poder plantear la idea de Berizzo lo antes posible. Si agarramos el hilo vamos a ser un equipo muy competitivo".