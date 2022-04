Joaquín Lavín reapareció e hizo un llamado a rechazar la Constitución de 1980

A pesar de exponer que «Chile necesita una nueva Constitución», cuestionó el trabajo que se está desarrollando en la Convención Constitucional.

El ex alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, reapareció públicamente en el programa Mesa Central de Canal 13, tras perder las primarias presidenciales de la derecha e irse durante cuatro meses fuera del país.

En el espacio político, el histórico militante de la UDI hizo un llamado a su sector a "abrazar otras banderas", señalando que "no había que partir de cero, cambiar todo, sino que era que Chile se había transformado en un país de clase media y requería reglas distintas".

"Ser de derecha es creer en la libertad, creer en las personas, creer que el Estado lo que tiene que hacer es facilitar la vida de las personas, no obstaculizar ni poner freno a la vida de las personas, pero también hay que tomar banderas que son modernas, que son nuevas como el respeto a los derechos humanos, el ser verde, el feminismo, la inclusión", continuó.

"Esas son banderas que de alguna forma la centroderecha no tomó en su momento y que creo que en el futuro probablemente las va a tomar", añadió.

Por otra parte, al ser consultado por el trabajo que está realizando la Convención Constitucional, Joaquín Lavín comentó: "Yo quiero algo que sea estable. La manera de aprovechar esto es con orden, con estabilidad".

"Yo lo que veo, es que en general, lo que se ha hecho es que vamos restando. En la medida que el plebiscito llegue a ser muy peleado es muy malo para Chile", indicó.

"Soy de las personas que votó Apruebo y no me gusta esta falsa disyuntiva o esta trampa ‘o ustedes aprueban esta Constitución que están escribiendo o volvemos a la Constitución del 80′. Yo creo que los dos escenarios, para Chile, son malos", dijo el exministro, en alusión a la "tercera vía".

Finalmente, el ex edil aseguró que "no quiero volver a la Constitución del 80, creo que Chile necesita una nueva Constitución, pero la que están escribiendo no es la Constitución que nos va a permitir 40 ó 50 años de un Chile que tire para arriba".