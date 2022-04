Joaquín Lavín realizó una dura crítica al trabajo de la Convención Constitucional

El ex alcalde de Las Condes no está de acuerdo con las decisiones que están tomando los constituyentes.

Joaquín Lavín

Tras su derrota en las primarias presidenciales, Joaquín Lavín fue desapareciendo de a poco de la escena pública. El exalcalde de Las Condes vivió en España y aprovechó de escribir su nuevo libro “Las diez tendencias que transformarán Chile”.

Lavín se mantuvo en silencio y lejos de la escena pública durante casi medio año, pero en el marco de la presentación de su libro, el ex edil estuvo conversando con ADN y se refirió a diversos temas de la contingencia nacional, como el trabajo de la Convención Constitucional. Con respecto a esta, declaró sentir temor sobre las discusiones que se tienen y como la implementación de esta pueda traer problemas a futuro para el país.

En esta línea, el exalcalde declaró que fue parte del 78% que votó por una nueva Constitución para Chile, porque creía y aún cree que el país lo necesita. “Lo hice pensando en este Estado social de Derecho: que haya mercado, pero también un rol del Estado más fuerte en educación, salud y vivienda”, declaró para luego agregar que los avances de esta no lo convencen.

“Siempre se ha hablado que la nueva Constitución debería ser la casa de todo, eso que nos uniera; pero veo muchos del 78% que dicen que no les gusta lo que se está escribiendo. Espero que mi posición cambie, pero hay que esperar. Tampoco quiero decir que no de plano, y espero que mi posición cambie...Así como van las cosas hasta ahora, con los artículos en el borrado que si estuvieran en la Constitución, yo no aprobaría”.

Dentro de las cosas que lo hacen pensar en no aprobar se encuentra la nueva definición de Estado para el país. “No me parece que Chile sea un Estado plurinacional: obviamente conviven diferentes culturas, pero somos solo una gran nación”, también se suma la eliminación del Senado, lo que ve como “un error profundo”.

Además, agregó que lo que el país necesita ahora es una minería verde, parte de lo que explica en su libro, y que no ve que la Convención se esté haciendo cargo de aquello.

“Sería un contrasentido que la nueva Constitución fuera lo que impidiera esta economía verde que necesitamos para enfrentar lo que viene y aprovechar esta oportunidad para Chile”, cerró.