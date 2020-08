Joaquín Lavín definió su postura de cara al Plebiscito Constitucional

“Creo genuinamente en el apruebo ”, afirmó el alcalde de Las Condes.

Tras encabezar nuevamente la encuesta Pulso Ciudadano, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, descartó una posible candidatura presidencial. Sin embargo, si tiene bastante clara su postura frente al plebiscito de octubre.

En conversación con La Tercera, el jefe comunal indicó que hay que aprovechar esta oportunidad para cambiar cosas.

“Yo pienso que esta oportunidad hay que aprovecharla, porque las cosas en Chile no están bien. No es que está todo malo, sería falso. Chile es mucho mejor que hace 40 años, hace 20 y hace 10 años. Pero, obviamente, hay cosas que cambiar“, señaló.

Sobre que gana siendo el rostro del “Apruebo” en la centro derecha, Lavín aseguró que “nada. No estoy mirando en ese sentido. Más bien, los amigos me dicen “oye, tú pasa piola”. Pero yo creo genuinamente en el “apruebo”. Nunca he estado en reflexión y lo creo de verdad. Y lo que quiero hacer ahora es tratar de convencer que hay que abrazar este camino y jugársela“, aseguró.

Consultado por si se debiera mantener el rol subsidiario del Estado, el alcalde puntualizó que “en unas áreas sí y en otras no. Si me dices que el Estado debe garantizar derechos sociales, sí”.

Finalmente, Joaquín Lavín llamó a la élite a dejar de tener miedo a perder poder “porque el poder ya lo perdió. Ya no lo tiene. Eso es estar aferrándose a una cuestión que ya no existe”.