El exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín alzó la voz en defensa de su nuera Cathy Barriga. El histórico candidato presidencial aseguró que la “compra de peluches” no era un fraude al fisco y que la plata en cuestión no se había ido a “la casa de nadie”, así mismo explicó los antecedentes judiciales de la investigación en cuestión que tiene a la ex jefa comunal de Maipú en arresto domiciliario.

“Queda entonces con la cautelar de arresto domiciliario total, arraigo nacional y con la prohibición de comunicarse con testigos, coimputados o eventuales peritos que puedan comparecer a juicio” ordenó el Tribunal en enero luego de que la defensa de Barriga aseguró que que era madre cuidadora de uno de sus hijos.

¿Qué dijo Joaquín Lavín sobre Cathy Barriga?

El político fue consultado sobre el tema en el programa Mesa Central de Canal 13 y agregó que no había que “confundir malos gastos con fraude al fisco”. Así mismo señaló. “Qué es lo que entiende la gente, si la Fiscalía dice ‘aquí hay fraude al fisco por 31 mil millones de pesos’, la gente entiende que se robaron 31 mil millones de pesos, se los llevaron para la casa”, dijo.

“El primer punto es, y no lo digo, lo dice la propia Fiscalía, es que no hay ningún peso para la casa de nadie (…) 31 mil millones de pesos son el déficit municipal. Cuando ella llegó hace seis o siete años también había un déficit, probablemente (ella) lo aumentó, pero eso es el déficit municipal, y no es que lo haya generado ella”, complementó.

“Dicen ‘compró peluches’, pero eso no es fraude al fisco. Yo podría decir que es un gasto innecesario, es mal gasto (...) pero eso se castiga políticamente y por eso la gente eligió otro alcalde” cerró Lavín. Cabe mencionar que durante el verano Barriga intentó que se le concediera permiso para acompañar a su hijo a terapia en unas cabañas en El Quisco, Litoral Central.