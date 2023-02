Agente de Joaquín Larrivey le abre la puerta a un retorno a la Universidad de Chile

Hace pocos días el delantero argentino, Joaquín Larrivey, fue oficializado hace unos días como nuevo refuerzo del FC Südtirol, equipo que marcha en la cuarta posición de la Serie B. Sin embargo, su paso por el cuadro italiano podría ser más breve de lo esperado ya que buscaría su anhelado retorno a la Universidad de Chile.

Así lo reveló Sergio Irigoitía, representante del delantero argentino, quien reconoció que pudo regresar al fútbol chileno en este mercado de pases y expresó su interés por volver a vestir la camiseta de los azules en junio próximo.

Joaquín Larrivey.

“En realidad Universidad de Chile no, pero hubo varios equipos interesados ahora, varios clubes chilenos preguntaron por él. Joaquín está interesado en volver a Santiago, pero el corazón de él está en la U de Chile, y en la U es difícil”, comentó el agente del atacante en diálogo con Bolavip.

Sobre la relación con la dirigencia de Azul Azul, Sergio Irigoitía aseguró que “no creo que las puertas estén cerradas. Joaquín Larrivey siempre estará disponible para la U y yo también. Es un club que amo, si hay un club al que yo quiero es la U de Chile y siempre sería volver”.

“No tengo contacto con nadie, pero en el libro de pases de junio alguien se me acerca, y terminado su contrato ahora en junio, él quiere volver a Santiago y en Chile es la U, no va para otro lado“, cerró.