Joaquín Larrivey le mandó un nuevo mensaje de apoyo al hincha y entrenador de la U

El ex artillero de la Universidad de Chile confía en un triunfo de los azules y sueña con regresar al elenco que lo marcó en su carrera profesional.

Joaquín Larrivey.

Un complejo duelo protagonizará la Universidad de Chile la tarde de este sábado frente a la UC, donde buscarán con urgencia sumar de a tres para escapar en la agónica lucha del descenso a la Primera B. Ante eso, uno de los goleadores que supo marcarle a Los Cruzados, Joaquín Larrivey, habló en la previa del clásico universitario.

El 'Bati' tuvo palabras para el momento que vive la U y señaló que confía en la labor de Diego López. "El equipo está pasando nuevamente por una situación difícil, pero siento que aún está a tiempo de enderezar el rumbo. Diego está capacitado para sacar a flote a un cuadro que atraviesa por un momento delicado", indicó en conversación con El Mercurio.

El goleador aseguró que la U lo marcó, por lo que sus ganas de volver siguen en pie. "Imposibles en el fútbol y en la vida no hay. La ilusión de volver a la U, a Chile, está. Confío en que en algún momento se va a dar, no sé cómo, pero por haberme comportado de muy buena forma y haber dejado una buena imagen desde lo personal y lo profesional, intuyo que puedo tener las puertas abiertas en el futuro", añadió.

Los problemas entre el futbolista argentino y la dirigencia de la U son de conocimiento público y fueron los que terminaron marcaron su salida de los azules. Por lo mismo, se dio el tiempo de explicar la que para él es el problema en cuanto a las malas campañas de la U. "Antes de irme del club tuve varias reuniones. Hablé con Cristián Aubert (ex gerente general) y me dijo que la idea, la decisión que había tomado la dirigencia, era armar un plantel de menor valor, y cuando armas un plantel de menor valor lo más probable es que los resultados no sean buenos, más allá de que en el fútbol no hay nada escrito", cerró.