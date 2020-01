El Cacique tendrá un duro apretón el próximo sábado ante la UC por Copa Chile.

Joan Cruz es el diamante en bruto que tuene Blanco y Negro, quién pese a tener sólo 16 años muestra personalidad y caracter.

El jugador ya mostró sus credenciales en el último Mundial sub 17, siendo incluso ovacionado por el público brasileño, algo que describió como "un momento que me va a quedar grabado para toda la vida".

En conversación con el sitio DaleAlbo, el juvenil analizó la pretemporada con el primer equipo: "Ahora estoy muy contento, he podido aprender mucho de mis compañeros. El cuerpo técnico me pide que hiciera lo mismo que he venido haciendo. Me enseñan constantemente y me piden que nunca pierda mi personalidad", aseveró.

Su gran ídolo es Matías Fernández: "Entrenar con él ha sido super bonito, es un sueño cumplido. Me ha contado muchas cosas de lo que hizo en Europa, me pide que adentro de la cancha demuestre lo que soy", añadió.

También reconoció que "Esteban Paredes, cada vez me sorprende más, como se mantiene vigente y muestra tanta calidad con la edad que tiene".

Para cerrar se refirió a sus metas: "Quiero dejar mi nombre marcado en Colo Colo, es para lo que me preparo día a día, llegar y jugar. Soy un jugador con personalidad, tengo caracter fuerte dentro de la cancha".