Pamela Jiles nuevamente criticó a Beatriz Sánchez por no apoyar el segundo retiro de las AFP

Las periodistas protagonizaron un nuevo intercambio de declaraciones por el controvertido proyecto que se discute en el Congreso Nacional.

La parlamentaria del Partido Humanista, Pamela Jiles, se mostró satisfecha con el debate que se ha generado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para el proyecto de ley del segundo retiro de las AFP.

Y es que la "abuela" -quien lidera el proyecto-, aseguró por Twitter que la iniciativa bien encaminada, ya que “los diputados de derecha han votado y votarán a favor del segundo retiro“.

Por lo mismo, la periodista argumentó que Chile Vamos le dio la espalda al gobierno, votando incluso “contrariando al Gobierno” y que “en número suficiente han comprometido conmigo sus votos“.

Sin embargo, la periodista le dio nuevamente una "repasada" a la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien sostuvo hace un par de meses que no era necesario un segundo retiro.

"En cambio, Beatriz Sánchez se manifestó en contra de esta urgente ayuda a las personas", señaló la diputada del PH.

Miguel, los diputados de derecha han votado y votarán a favor del SegundoRetiro, contrariando a su gobierno. En número suficiente para aprobarlo han comprometido conmigo sus votos.

Sánchez respondió las acusaciones de Pamela Jiles

Las palabras de la diputada no cayeron nada bien en Beatriz Sánchez, quien no quiso quedarse callada y ocupó las redes sociales para responderle a su ex compañera de coalición, quien se retiro tras el Acuerdo Por la Paz.

"Me han preguntado si estoy a favor del segundo retiro. Como dije antes debería ser el estado el que se meta la mano al bolsillo y como no lo hace la única solución que hoy tenemos es volver a echar mano a los fondos que con esfuerzo la gente tiene en las nefastas AFP . Yo apoyo el segundo retiro, pero ojo que el gobierno no mire para el techo. Hoy es la gente la que está poniendo la plata", se defendió la ex candidata presidencial.