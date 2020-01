Los azules cayeron ante Colo-Colo en la final de Copa Chile y con Huachipato en una semana.

El lateral izquierdo de la U se refirió al negativo arranque del equipo en el 2020 y pidió un poco de calma, ya que "recién va una fecha del campeonato, sentimos que queda mucho por jugarse todavía".

El ex Colo-Colo aseguró que la única preocupación que tienen para los próximos duelos es ganar. "Lo que me preocupa es que ganemos. Si ganamos, esa tabla de pondera

Jean espera tener un buen rendimiento ante Curicó Unido el fin de semana. "En nuestra mente pensamos en lo que será Curicó el fin de semana, sabiendo que si ganamos vamos a estar peleando por las cosas que nos importan".

También se refirió al rendimiento colectivo de los azules: "Este es un equipo nuevo y sabemos que hay un tiempo donde vamos a encontrar la mejor versión de todos en la medida que tengamos horas de vuelo".

Sobre el tema mental, el ex seleccionado no tiene dudas: "No atribuyo esto a algo sicológico. Se tomaron malas decisiones en los últimos minutos de juego, fueron errores más tácticos y futbolísticos que un tema sicológico. Lo manejaremos de forma interna".