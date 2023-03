Jean Beausejour le dijo "No" a Gabriel Boric para asumir el Ministerio del Deporte

La jornada del pasado viernes se llevó a cabo el segundo cambio del gabinete en el Gobierno del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, donde uno de los ministerios que causó más asombro fue la llegada de Jaime Pizarro a la cartera de Deporte.

El "Kaiser" llegó en reemplazó de Alexandra Benado, donde destaca su paso como subsecretario de la misma entidad entre los años 2007 y 2009 durante el primer mandato de Michelle Bachelet.

Sin embargo, el director de deportes de Radio ADN, Rodrigo Hernández, aseguró en el programa Los Tenores que Jean Beausejour “fue sondeado” como la primera opción para llegar al Gobierno.

Sus palabras vinieron luego de que los panelistas del programa radial se preguntaran por qué no estaba el exjugador en el estudio. “Tengo información de que fue sondeado”, remarcó. Es más le preguntaron si se hacía “responsable” de aquella información, y él contestó que “100%”.

“No me dio la fecha, pero lo sondearon”, remarcó y dejó entrever que el dato le llegó del propio ex jugador. “Recibió un llamado telefónico”, detalló sobre el también panelista del programa. “Gentilmente dijo que no estaba disponible, pero que agradecía la consideración”, agregó.

Finalmente, expresó que el Bicampeón de América está “muy enfocado en el deporte, pero en lo social”, es decir, no tanto desde un un primer plano en política.