Jean Beausejour le dedicó un emotivo mensaje a JC Guarello tras su renuncia a Los Tenores

Jean Beausejour despidió a Guarello.

El ex futbolista y actual comentarista deportivo, Jean Beausejour, se refirió por primera vez a la polémica renuncia de Juan Cristóbal Guarello y Luka Tudor de “Los Tenores” de Radio ADN, brindándole su apoyo al periodista.

El ex bicampeón de América aprovechó su espacio en el programa radial para reflexionar sobre la polémica y despedirse al aire de su excompañero Guarello, revelando que si ingresó al programa fue inspirado en la labor del periodista.

“Son situaciones, independiente del rubro al que nosotros en este momento nos dediquemos, no son situaciones buenas de pasar. Si bien no son agradables y ante los ojos de la opinión pública no queda lindo, desde lo estético, creo que hay un punto positivo. Que es que lo hicimos de cara ante los auditores y, por ende, los auditores pueden hacer su propio juicio de lo que pasó”, señaló el “Bose”.

“Y eso, bueno, nosotros no tenemos que explicar más, los auditores ya lo escucharon. No fue un conflicto interno que se dio tras bambalinas, que derivó acá y que a partir de ahí haya aristas que los auditores no conocen. No, las aristas, me parece, que las conocen todos. Y cada auditor se puede hacer un juicio de lo que pasó”, afirmó.

“Personalmente, cuando me invitan a participar de este programa (...) tenía pensado no hacer radio, darme un tiempo, pero una de las razones de porqué acepté fue porque este es un espacio en donde se cuestiona, en donde se debate, en donde se disiente, en donde no sólo se habla de fútbol, en donde uno se sale de la caja y se mira a la sociedad en 360. Esa fue una de las razones de porqué vine. Y no me equivoqué”, detalló el ex ídolo de La Roja.

“Siento que en ese sentido, una de las razones importantes por las que vine fue porque quería aprender, quería aprender de gente como ustedes, quería aprender de gente como Juan Cristóbal Guarello, como Danilo Díaz, como Cristian Arcos”, expresó el panelista.

“A pesar de que yo hace mucho tiempo estuve del otro lado y que en muchas ocasiones, se lo dije a Juan Cristóbal en su minuto, en muchas ocasiones yo no estuve de acuerdo contigo, es más estando acá tampoco estuve de acuerdo, pero le tengo una admiración y un respeto único por como enfrenta el oficio del periodismo, más allá de las sanas diferencias. Y estoy muy agradecido por la bienvenida que me dio, por lo solidario que fue, y le deseo lo mejor en sus proyectos futuros”, cerró, deseándole éxito al periodista.