Jean Beausejour lamentó la salida de Jeisson Vargas de la Universidad de Chile

Sorpresa causó la salida del extremo izquierdo de la Universidad de Chile, Jeisson Vargas, quien decidió tomar sus maletas y probar suerte en el Al-Rayyan de Catar, donde jugará a préstamo durante el primer semestre de este año.

Uno de los que alzó la voz al respecto fue Jean Beausejour, exfutbolista azul y actual comentarista deportivo de ESPN, quien lamentó que el atacante formado en Universidad Católica ser marchara justo en este momento. A su juicio, venía mostrando cierta alza en su rendimiento.

“Con respecto a Jeisson, me da un poco de lata que se vaya ahora, justo en estos momentos porque yo veía atisbos de mejoría, en la medida que lo llevaban de a poco”, expresó el panelista de ESPN.

En esa línea, “Bose” comentó que el actual DT azul, Mauricio Pellegrino, estaba haciendo un trabajo paulatino con Jeisson Vargas que podía rendir frutos. “No le dieron la responsabilidad de una, sino que Pellegrino lo había empezado a meter de a poco, de forma paulatina y yo siento que iba agarrando vuelo”, relató.

Finalmente, el ex lateral de La Roja dijo que Vargas “tiene todas las condiciones y a mí me da un poco de frustración que no haya podido mostrar esos pasajes que tuvo en La Calera. A lo mejor estos seis meses le hacen bien y puede volver acá de mejor manera”.