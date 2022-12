Jean Beausejour defendió la labor de Francis Cagigao en Chile

El ex futbolista profesional e ídolo de La Roja, Jean Beausejour, realizó una potente defensa a favor de Francis Cagigao, quien estaría viviendo sus últimos días en nuestro país en su función como director deportivo nacional.

“Gracias Chile, siempre en el corazón”, escribió el ibérico en sus historias de Whatsapp, lo que dejaría en evidencia que ya tiene tomada la decisión de irse de nuestro país. En ese contexto, el exfutbolista Jean Beausejour respaldó la labor de Cagigao, la que ha estado marcada por varias controversias, especialmente con lo que tiene que ver con la selección adulta masculina.

En la edición pasada de “Los Tenores”, el exseleccionado nacional sostuvo que lo realizado por Cagigao en Chile “es lo que se está haciendo en el primer mundo del fútbol, al menos en divisiones inferiores. Es un profesional tremendo. La opinión que tengo es buenísima, especialmente con respecto a metodología, a diseño estructural de divisiones inferiores”.

Jean Beausejour defendió a Cagigao.

“Ahora, con la selección adulta, el trato entre los clubes, los jugadores y la Selección, no tengo ni tanta información ni me interesa tanto. Yo sé que trae consecuencias, pero en lo que a mi respecta, en el trabajo de formar una metodología, me gustaba lo que estaba haciendo”, explicó.

El bicampeón de América puso sobre la mesa su propia experiencia en la Roja para respaldar la labor del exfuncionario del Arsenal. “A mí me ha tocado estar bastante tiempo en la Selección. Hemos tenido técnicos de lujo, pero esto no tiene que ver con los técnicos, tiene que ver con la estructura. Y me ha tocado verlo, me consta: no había algo antes de Cagigao”, agregó.

Finalmente, sostuvo que “el traspaso de información no es responsabilidad de los técnicos. ¿Qué duda cabe que Bielsa dejó informes y todo en concreto de cómo hizo su trabajo? Y muchas de las cosas no estaban”.