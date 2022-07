Jean Beausejour confía en que la U por fin podrá ganar el Superclásico

"Las malas rachas en algún momento se rompen", declaró el ex jugador de los azules en ESPN Fútbol Chile.

El ex futbolista de la Universidad de Chile y Colo Colo, Jean Beausejour, realizó un extenso análisis del próximo superclásico del fútbol chileno, que se jugará el domingo 31 de julio a las 13:30 el estadio Fiscal de Talca. El ex futbolista y ahora comentarista deportivo de ESPN le puso sus fichas a los azules y relató su experiencia en estos partidos vistiendo la camiseta laica. "No le gané un clásico a Colo Colo jugando por la U, fueron solo experiencias negativas, pero siento que los jugadores tienen la ilusión y, por qué no se puede dar algún día", inició su relato "Palmatoria".

En esa misma línea, afirmó que "las rachas se rompen en algún momento", aludiendo a los nueve años que lleva la U sin derrotar a Colo Colo en un Superclásico: "Que jueguen los juveniles, la responsabilidad no la tienen ellos. Si van con un buen plan de partido ¿Por qué no creer e ilusionarse? Después de cada derrota que me tocó con Colo Colo yo miraba el siguiente partido con la misma ilusión".

"Cuando los juveniles se saquen esa carga emocional que lleva la institución y que incluso llevan jugadores que han pasado por ahí, tienen que tomarlo de una manera más natural y pase lo que pase el día del partido, el día lunes sigue el campeonato. La U no se puede dar el lujo de desmoronarse emocionalmente este segundo semestre", cerró.