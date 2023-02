Jean Beausejour aseguró que Marcelo Salas es el mejor futbolista chileno de la historia

El integrante del panel de “ESPN F Show”, Jean Beausejour, postulo al exdelantero de La Roja, Marcelo Salas, como el mejor futbolista chileno de todos los tiempos. Al entregar sus argumentos, “Bose” partió expresando que “esta también es una discusión generacional. No pongo en duda todo lo que hizo Elías Figueroa, de hecho hay estadísticas, pero yo no lo vi o lo vi muy poco”.

“Cuando yo veo poco a una persona, no tengo todos los elementos objetivos para evaluar. Entiendo que otros sí lo pueden tener y no tengo problemas con aquello”, explicó.

Además, explicó por qué no eligió a un integrante de la Generación Dorada. “Me pueden decir por qué no elegí a alguien como Arturo, Alexis o Claudio, y es porque todavía no terminan sus carreras. Cuando terminen sus carreras, recién ahí uno puede evaluar el contenido de la película. Antes no, porque aún hay mucho por desarrollar, todavía tienen cosas por disputar y ganar”, indicó.

Para cerrar y defender su postura en favor del “Matador”, el bicampeón de América con la Roja manifestó lo siguiente: “Hasta aquí, hasta lo que vi yo, Marcelo Salas fue el mejor. Me despertó otras cosas, me motivó a ser futbolista. Fue el primero, junto a Iván, que se iban a otros lados, pero por un tema de gusto personal me quedo con Marcelo. Es mi ídolo”.