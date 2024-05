¡Indignados! JC Rodríguez y Monserrat Álvarez piden respuesta de las autoridades por muerte de conscripto en Putre

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez pidieron justicia por el caso de Franco Vargas, joven de 19 años que falleció en una actividad en la montaña en Putre a dos semanas den inscribirse en el Servicio Militar. En concreto los comunicadores consideraron que existía un "descriterio" total en el caso.

Por otro lado, los periodistas pidieron que se les permita hablar con los 45 conscriptos que sobrevivieron y que estarían atravesando por un virus respiratorio. Cabe mencionar que, a partir de un audio de uno de los testigos de la muerte del joven, se expuso que Franco habría pedido ayuda a uno de sus superiores quien lo trató de cobarde.

El llamado de JC Rodríguez y Monserrat Álvarez

JC Rodríguez partió diciendo que “esto es un escándalo de proporciones, por qué estos jóvenes no están en sus casas, con sus padres, siendo protegidos por sus padres, por qué estan aislados” lanzó. Por otro lado, en la mitad del programa se reveló que uno de los sobrevivientes intentó quitarse la vida, mientras que a otro joven le tendrían que amputar una de sus extremidades por las condiciones extremas de frío que atravesó.

“Los que somos papás creo que encuentran esto inhumano, esto se divide en pacientes que están enfermos y deben estar en cuidado de los médicos, no de los militares y los que están sanos deben estar al cuidado de sus familias, no de los militares, no son personas que hayan hecho un daño a nadie, se presentaron a hacer su servicio militar, pasaron un frío extremo, que alguien reaccione, no pueden seguir aislados” complementó el comunicador.

Por otro lado, Álvarez añadió que “es imposible que supuestamente aislados, un chico haya querido quitarse la vida por lo que pasó, es inaceptable lo que está pasando, las familias reciben información a gotera, sin saber lo que sucedió, estamos viendo que hay un montón de chicos con un trauma y que además estan encerrados y atemorizados, están con problemas de salud muy complicados”.

Así mismo mencionó que las autoridades “no están entendiendo lo que ocurrio o quieren bajarle el perfil, acá hay que hacer una investigación judicial, hay que establecer responsabilidades, las víctimas están sufriendo, la autoridad tiene que dar otra señal, esto no es suficiente”.