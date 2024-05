JC Rodríguez y Monserrat Álvarez furia tras agresión en vivo a periodista: “¡No sean ordinarios!”

El periodista Julio César Rodríguez se molestó en vivo tras presenciar una cobarde agresión a una de sus reporteras en terreno, lo que generó indignación de los panelistas. En concreto, mientras la notera Daniela Muñoz transmitía en vivo recibió en la cabeza un líquido lanzado desde una ventana de un edificio patrimonial, todo esto luego de que se realizara un allanamiento de la PDI en Santiago Centro.

La situación generó la rápida preocupación de los conductores del espacio, quienes lamentaron lo ocurrido, mientras la periodista solo repetía que se quería oler su cabello para saber si efectivamente se trataba de agua. “¿Te tiraron algo?¿Es algo asqueroso? ¿Es agua?” le preguntó Álvarez a quien también se le escuchó decir “pobrecita ¡Qué mal! ¿Algo asqueroso?”, mientras la periodista se cubría bajo un paradero.

Los descargos de JC Rodríguez

“Qué ordinarios, se pasaron de ordinarios, oye que ordinaria la gente (...) Le hacemos un llamado a la gente que está viviendo ahí que no sean ordinarios, que viven en un monumento histórico, que estén a la altura de un monumento histórico, que no se pongan ordinarios, porque nadie está informando algo que no es. Ahí hubo un allanamiento, todo reporteando en buena élite” señaló.

Por otro lado, la notera afectada aclaró lo que le había caído desde una ventana. “Era agüita, menos mal no era agua caliente. Me imagino que la gente está ofuscada, pero llegamos acá con el deber de informar del trabajo que está haciendo la PDI” dijo aclarando que seguiría informando desde el lugar con techo para no sufrir otra agresión.

El registro fue publicado por el instagram @ContigoCHV y se llenó de comentarios. “Qué esperan ,si no respetan el lugar,ordinarios”; “Ese lugar es asqueroso, paso por ahí a diario, un asco”; “¡Pobrecita!”; “Que mal educados con la periodista”; “Mal educados así es la gente y la policía donde esta”, fueron algunos de los comentarios que se dejaron ver en la mencionada red social.

