JC Rodríguez y Diego Schalper protagonizan fuerte discusión en vivo

Durante el programa “Contigo en Directo”, Julio César Rodríguez y el diputado Diego Schalper tuvieron un fuerte cruce en vivo.



En la instancia estaban abordando la noticia sobre la situación irregular de las personas extranjeras que trabajan en el mundo agrícola en la región de O’Higgins.



Mientras abordaban el tema mencionado, salió en la conversación lo recientemente ocurrido con la carabinera que fue atacada con una granada por un venezolano.



“Ahí yo tengo una diferencia. En el caso de los trabajadores del mundo agrícola, podrán haber casos puntuales y habrá que denunciarlo, pero desde la entrada en vigencia de la Ley de Migración se exige visa de trabajo”, señaló el parlamentario.



Bajo esta misma línea agregó “el problema que tenemos hoy es gente que viene sin papeles ni identificación y que cometen delitos”.



Ante esto Rodríguez contestó rápidamente. “Me está bromeando, diputado? En el caso del empresario secuestrado había gente indocumentada trabajando en su región. Lo vemos todo el tiempo, es cosa de recorrer los fundos. No digo esto por ser mala onda, digo ‘hagámoslo bien’”, dijo.



“Yo lo que observo en el mundo agrícola de la Región de O'Higgins es que las personas encuentran una opción de trabajo. Yo creo que el problema no está ahí…”, mencionó Schalper.



“Pero estas personas que murieron no tenían documentación. No quiero ser sapo, pero fui a animar un evento el fin de semana y los tres bomberos que me echaron bencina, les pregunté, y no tenían documentos. Bueno, usted no paga la bencina, seguramente no habla con ellos. Y eso fue en su región”, añadió rápidamente el periodista.



Agregando además que el Gobierno de Chile debería trabajar de la mano del país para frenar a los migrantes ilegales.



“El gobierno boliviano y venezolano tienen un color político y no están dispuestos a avanzar en aquellas cosas que usted está planteando. Nosotros hemos sido partidarios de combatir la migración ilegal, pero el gobierno no lo cree así”, cerró el parlamentario.