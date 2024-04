Durante el matinal Contigo en la Mañana, JC Rodríguez vivió un tenso momento con el fiscal a cargo del caso de “Lo Trinitarios”, una banda criminal dominicana que movilizó a la Policía el viernes allanando 120 domicilios en la Región Metropolitana. Incluso la PDI intervino varias casas en la toma “Nuevo Amanecer” de Cerrillos y en el aeropuerto Internacional de Santiago se detuvo a uno de sus líderes que venía de un viaje a República Dominicana.

Sobre esto Monserrat Álvarez le consultó al persecutor. “¿Ustedes como policías sabían que venía esta persona en camino?”. El fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén explicó que la detención se logró gracias a una serie de diligencias de la Policía de Investigaciones con Interpol y Extranjería. Sin embargo, hubo una información que no le terminó de calzar a Rodríguez quien cuestionó las horas planteadas por Pastén.

JC Rodríguez hace enojar a fiscal

“Cuando estaba en pleno desarrollo el operativo (del viernes pasado, en distintas comunas de la RM) sabíamos que había embarcado y a partir de ahí se desplegaron una serie de actividades con Interpol y Extranjería para asegurarnos que llagara al país y lo pudiéramos apresar”, partió diciendo sobre la captura el persecutor del caso. “¿Tomó el avión un día antes desde República Dominicana?”, respondió el conductor del espacio.

“Entiendo que sí, él tomó el avión sin saber que estaba este operativo. Es evidente”, reaccionó el entrevistado. “¿El avión de República Dominicana se demora 24 horas en llegar acá? ¿Está seguro Marcos? ¿Está seguro de lo que dice?” volvió a preguntar Rodríguez quien se noto confundido por la información que entregó el fiscal ya que las horas de vuelo son más cortas.

“Julio César, si usted me permite... yo entiendo los cuestionamientos que puedan existir, pero todos los antecedentes serán dados a conocer en la audiencia. Le pido ahí, por favor, un espacio. Lo importante es que la persona llegó y está detenida”, agregó Pastén. “Es que de República Dominicana hasta acá son 9 horas”, aclaró el comunicador. “Bueno, muy bien, será como usted dice”, lanzó la autoridad.

“No, no es lo que yo digo, es lo que se demoran los aviones” acusó el conductor del matinal. “Pero usted quiere que yo le cuente antecedentes que vamos a verter en la audiencia. Esperemos la audiencia”, respondió molesto el profesional del Poder Judicial. “¿Pero para qué dan un punto de prensa si no pueden contarnos nada? La televisión está una hora preguntando y no pueden decirnos nada, entonces no entiendo el punto de prensa”, declaró enojado el conocido periodista.

“Hable con su editor, Julio César, no conmigo” cerró el fiscal, quien decidió abandonar la entrevista.