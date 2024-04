Un tenso momento vivió Julio César Rodríguez con Roberto Cox mientras analizaban la noticia del robo que sufrió la diputada Maite Orsini. Recordemos que la parlamentaria iba camino a su oficina en Recoleta cuando un motochorro le arrebató el celular de las manos, ante esto la política subió un video a redes sociales explicando lo ocurrido. "Iba caminando, llegando a mi oficina en la comuna de Recoleta, con el celular en la mano... mala mía, en la calle mirando el celular... Pasó una moto, me sacó el celular de las manos y siguió”, contó.

“No sufrí ningún tipo, ni forma de violencia. Me dirigí a Carabineros e hice la denuncia como corresponde... Estoy perfecto. Solo me sacaron el celular de la mano y arrancaron” relató en el video. Por otro lado, hoy en la mañana estuvo en el Buenos días a Todos y señaló sobre las especulaciones del contenido en su cel. "Me parece que (los comentarios) tienen un sesgo con mi persona. Estoy segura que si esto le pasara a un diputado de la UDI nadie estaría hablando sobre si tiene o no fotos íntimas en su celular", lanzó.

¿Qué pasó entre JC Rodríguez y Roberto Cox?

Sobre el video de la parlamentaria JC Rodríguez comentó que no lo encontró adecuado. “Dice ‘mala mía’. No hay nada que me recuerde más a (Arturo) Vidal. Miren el video que hace. Parece de Marcianeke, hue...”.Luego agregó que “estas cosas son importantes. Un parlamentario no puede decir ‘mala mía’. Debió haber dicho ‘estoy indignada, porque la delincuencia está como el pi...’. Debería hacer un llamado a implementar mejores medidas, esa es una autoridad. Lo encuentro malo, no lo encuentro denso”.

Sin embargo esta opinión no le pareció a Cox quien interrumpió. “Julio, yo discrepo contigo, estás hilando muy delgado”. "¿Tú encontrai buena la declaración? Por un delito que es el más jode a los chilenos, el robo con sorpresa", respondió el conductor levemente molesto y Cox procedió a explicar su punto.

"¿Sabes qué Julio? Cuando Maite Orsini se presente a la reelección, yo voy a ir a mirar qué proyecto aprobó o presentó ella para combatir la delincuencia y si mi máxima preocupación es la delincuencia, yo voy a votar por ella o no", mencionó el panelista. "Eso es algo electoral, yo estoy hablando de las señales que da. Una autoridad, si se pone frente a una cámara, tiene que mostrarse disgustada y hacer un llamado a la reflexión, o quizás hasta hacerse una autocrítica sobre qué estamos haciendo, pero no decir ‘mala mía’", contestó el conductor.

"Yo creo que el tono corresponde a la vereda política a la que pertenece. Si le hubiese pasado esto a un diputado del Partido Republicano, hubiese dicho todo lo que estás diciendo (...) Te encuentro razón en que el video no lo expresa, pero quizás no estaba tan indignada como tú crees que debería haber estado, quizás a ella lo material no le importa tanto", cerró Cox.

Mientras que Rodríguez señaló que "cuando tú eres autoridad, no puedes tomar con liviandad lo que afecta a miles de personas. Se pueden sacar mil deducciones", cerró.