JC Rodríguez vive tenso momento con entrevistada que acusó secuestro de su perro: “Escúcheme usted primero” 

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez vivió un tenso momento con una entrevistada que denunció que un vecino le había secuestrado a su perra llamada Luna. Cabe mencionar, que la mujer en cuestión había recibido más de 20 denuncias de sus vecinos por tenencia irresponsable del animal, que según testigos, pasaba amarrado y sin alimento suficiente.

El matinal conversó en primer lugar con Erik, un vecino de Puente Alto que habría tenido retenida a Luna por los “maltratos” que esta perrita habría recibido. Sin embargo, Erik y Tamara los dueños del animal dijeron, que ellos jamás habían maltratado a su mascota y que lamentablemente Luna era escapista, por lo que si veía una reja abierta o un espacio para salir lo hacía rápidamente.

Tenso momento entre JC Rodríguez y entrevistada

También una vecina del sector se acercó al reportero del programa y le contó que el animal pasaba en la calle. “Están bien todos los elementos, pero la tenencia responsable implica que el perrito no puede andar todos los días en la calle y a toda hora. No puede ser una excusa que va a trabajar” partió diciendo Rodríguez sobre el caso, ya que sus dueños declararon que pasaban mucho tiempo fuera del domicilio.

“Disculpe, pero nosotros tenemos que hacerle ver a usted que la tenencia responsable implica que el perrito no puede andar en la calle todo el día. No se les puede escapar”, añadió sobre lo mismo, lo cual molesto a la dueña quien aclaró. “No, si no anda nunca en la calle, son cosas fortuitas” dijo antes de ser interrumpida por el periodista que le dijo que eran varios los que la denunciaban.

“Pero no es lo que dicen los vecinos, Tamara. Tenemos más de 20 mensajes…” aclaró el conductor del programa, mientras que Tamara decía “escúchame, escúchame, escúchame”. “No, pero escúcheme usted primero. Tenemos más de 20 denuncias de vecinos suyos de que la perrita siempre está en la calle” lanzó molesto el periodista.

“A nosotros el año pasado efectivamente se nos arrancaba prácticamente todos los días, pero era porque pasaba por la parte de abajo de la reja. Nosotros no estábamos en todo el día. Después nos enteramos. Cerramos la reja abajo y nunca más se nos escapó la Luna. Nunca más tuvimos un problema ni un conflicto” explicó la mujer sin dejar satisfecho al panel.

Finalmente, los dueños de Luna ingresaron al animal a su domicilio y el vecino que la mantuvo retenida se ofreció para darle paseos mientras estas personas se encontraban en el trabajo, lo que se desconoce si fue aceptado por la pareja.

