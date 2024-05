JC Rodríguez vive tensa discusión en vivo con comerciante de Meiggs: "¡Usted se droga!"

Durante el matinal Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez vivió un tenso momento con una comerciante del barrio Meiggs que señaló ser dirigenta social. En concreto la mujer se descargó en contra de los periodistas, a quienes trató de "sapos", además apunto a que los panelistas del programa eran drogadictos y criticó fuertemente a la alcaldesa Irací Hassler.

“Yo soy locataria del mall chino y soy presidenta de un sindicato. Yo he ido a la municipalidad, la alcaldesa nos pidió que estuviésemos legalmente constituidos y ella nunca nos quiere recibir. Ella sale diciendo que quiere un orden, pero el orden tiene que empezar por la muni” mencionó la deslenguada mujer.

¿Qué se dijeron JC Rodríguez y la comerciante?

“Ahora, con este testimonio, ¿la gente está mintiendo o diciendo la verdad?” apuntó Rodríguez al escuchar los primeros descargos de la comerciante. “No, no están mintiendo, pero mienten en otras cosas. Después ustedes editan” reaccionó ella. "Bueno, a pesar de que usted nos ha tratado de mentirosos, drogadictos y no sé qué más, nosotros la vamos a tratar súper bien a usted" interrumpió el comunicador.

"Pero dígame, ¿no es verdad que son drogadictos? Porque todos los que están en el panel se drogan. Usted se droga con los cantantes en su programa de YouTube" lanzó la vendedora que defendió al comercio irregular. "Señora, yo no tengo que negarlo, si mi programa sale en YouTube" afirmó el conocido periodista.

"Ya, entonces diga,´yo soy Julio César y soy drogadicto´” propuso la mujer ante lo que Rodríguez no se quedó callado. "No, es que no soy drogadicto. Hay una diferencia muy grande, ser drogadicto es una enfermedad, pero no hablemos de esto, hablemos de Meiggs. Usted inicia una conversación descalificando al otro" manifestó el profesional.

Sin embargo, la mujer insistió. "¿Y ustedes cuando descalifican a los comerciantes ambulantes y dicen que son ladrones? Ustedes creen que porque están sentados frente a las cámaras pueden decir todo lo que quieran" dijo. "No es así, nosotros no le hemos dicho nada. Usted está hablando conmigo hace dos minutos y no le he dicho nada, está hablando usted no más" aclaró Rodríguez molestando a la mujer, que decidió abandonar el despacho.

