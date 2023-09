JC Rodríguez se mostró incómodo tras descargo de un vecino en vivo

JC Rodríguez quedó totalmente descolocado tras el fuerte descargo de un vecino de la comuna de Quinta Normal, quien se refirió a la muerte de dos delincuentes que intentaron asaltar y quitarle su auto a un carabinero en retiro.

El funcionario policial tuvo que hacer uso de su arma personal, disparando en varias ocasiones y lográndole quitar la vida a los antisociales.

“Nadie quiere que una persona fallezca, pero qué más podemos hacer. Hasta yo tengo ganas de armarme, de comprarme una pistola, porque aquí es tierra de nadie”, comenzó diciendo el residente de Quinta Normal.

En conversación con el matinal Contigo en la mañana, Sergio afirmó que “en esta cuadra le han robado el auto a cinco personas, a nosotros nos han robado dos veces el vehículo, entonces alguien que nos defiendan. Todo el tiempo es lo mismo, son puros cabros chicos”.

“A mi señora la asaltaron aquí, fue a poner la denuncia, volvió y la volvieron a asaltar. Cuándo ves las imágenes (en la cámara)... ¿Qué te dan ganas de hacer?”, añadió el indignado vecino.

JC Rodríguez quedó muy sorprendido

El hombre, también reveló que “esto no lo ve la tele: yo el otro día estuve con un problema, estuve en control de detención en la Penitenciaría, pasé a control de detención en la mañana y tú vieras cómo se burlan los cabros chicos de los ‘portonazos’. Tú ves que hay una fila de hue... para entrar a la Penitenciaría y después la misma fila para salir. ¿A qué estamos jugando? A la puerta giratoria”.

“A nosotros, que no somos famosos... porque a un famoso le quitan el auto y aparece altiro, pero a nosotros no nos pasa eso. A mí me robaron el auto hace dos años y todavía no aparece”, lanzó Sergio.

Julio César Rodríguez se le vio muy sorprendido con el fuerte descargo del vecino y solo puedo decir. “Todo lo que tú nos cuentas es brutal. Hay un abandono importante ahí en el sector. Tierra de nadie”, contestó el animador.