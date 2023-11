El conductor del matinal “Contigo en la mañana”, Julio César Rodríguez quedó descolocado luego de que un venezolano utilizará el micrófono del programa para realizar una particular petición.



La situación ocurrió luego de que el hombre radicado en Chile fuera fiscalizado en su vehículo por Carabineros y estos le quitaran el automóvil.



La reacción de JC Rodríguez ante particular petición de venezolano



“Entregué todos mis documentos, pero se van a llevar el auto por no tener licencia. No la he sacado, porque aquí en Chile, lamentándolo mucho... le voy a decir la verdad: acá en Chile, para que le den nacionalidad a un venezolano o a un extranjero es muy difícil”, partió contando el afectado.



“Tengo dos años aquí en Chile y he intentado hacer todos los pasos que me han dicho, y no me han dado ningún carnet ni permiso de trabajo. ¿Cómo me mantengo yo en Chile?. Tengo más de dos años y no tengo ni un carnet de identidad. He hecho todos los trámites y cómo hago yo para poder trabajar si no tengo ninguna identidad”, señaló.



Ante esto fue consultado por el periodista en el despacho sobre su situación migratoria. El hombre reconoció que había ingresado ilegalmente al país. “Entré irregular, pero hice todos los pasos, me denuncié en la PDI y no me ha salido ninguna carta de expulsión ni nada. Tengo dos años y ya es hora que nos dieran algo o nos sacaran del país”, dijo.



La periodista le respondió y preguntó porque quería que lo expulsaran. “Así es el trámite. Uno se autodenuncia en la PDI y en lo que llega la carta de expulsión uno apela al abogado, se queda aquí, obtiene una visa de trabajo y accede a un RUT provisorio”, mencionó.



Respecto a estas respuestas el conductor, Rodríguez descolocado respondió que “cuando tú entras ilegal a un país, ya parte todo mal. Si él tiene la razón... ¿Cómo lo hace un país para tener que sacarle papeles si el noventa por ciento entra ilegal? Chile no tiene instrumentos para recibir tanta gente ilegal. Parece que las peticiones del señor son un poquito pasadas de largo. ¿Qué es lo que quiere? Estamos metidos en un problema que ellos mismos producen. No es mala onda, sino que al entrar tanta gente genera un problema”.