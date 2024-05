JC Rodríguez se descarga furia con Carabinero que interrumpe despacho: “Prepotente”

Durante la jornada en el Contigo en la Mañana, Julio Cesar Rodríguez se fue con todo en contra de un Carabinero que interrumpió un despacho de matinal sobre un incendio de un local comercial en Barrio Italia. En concreto, el uniformado le pidió alejarse a la notera del lugar de los hechos y le advirtió que le realizaría un control de identidad.

Tras la situación, la reportera Daniela Muñoz se mostró impactada y aclaró que ella estaba parada transmitiendo desde un punto donde habían otras personas a las que no les dijeron nada “está un poco prepotente el señor” declaró. Además, mencionó que en el sitio no había ninguna huincha divisoria o que prohibiera el ingreso a esa calle.

¿Qué dijo JC Rodríguez sobre la actitud del Carabinero?

El periodista encontró insólita la situación y pidió a Carabineros revisar este tipo de comportamientos de sus miembros. “Qué manera de amargarte la mañana este carabinero, uniformado sin uniforme, que te deja una sensación amarga, que no entiende el derecho de los ciudadanos a estar informados” comentó en un principio el conductor.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Yo llamaría a la gente de Carabineros a que ese no es el comportamiento. No cuesta nada ser amable, no cuesta nada pedirle a alguien que abandone el lugar o decirle que esta zona la vamos a proteger, como siempre lo hacen. Entonces, se ve una persona déspota, prepotente, completamente alterada, de la nada. Además, pervirtiendo un derecho básico de todos los ciudadanos a estar informado” agregó.

Finalmente comentó que “deja un sabor súper amargo, nos arruinó la mañana este carabinero, que es un prepotente. Así no se trata a la gente. Además, amenazando con un control de identidad, cuando estamos trabajando en vivo, que ni siquiera hizo. Esas actitudes son pésimas”.

Te puede interesar: Priscilla Vargas pierde la paciencia con Maite Orsini ¡le manda potente mensaje!