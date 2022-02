JC Rodríguez reveló la confesión del "Profe" Campuso tras la polémica con Izkia Siches

El animador del matinal de CHV no pudo aguantarse el secreto y entregó detalles de la conversación con el tipo que insultó a la futura ministra del Interior.

El animador del matinal "Contigo en la Mañana" de CHV, Julio César Rodríguez, nuevamente abordó la polémica sobre el "Profe" Campusano, quien realizó un nefasto comentario sobre el físico de Izkia Siches.

“Mal busto… perdón, gusto”, fue lo que redactó el académico de la lengua en su cuenta de Twitter, generando una verdadera lluvia de críticas contra su persona.

A pesar de las disculpas que ofreció en televisión, donde destacó que se arrepiente “de haber parecido vulgar”, también le dejó algunas palabras al rostro de CHV para profundizar sobre el ánimo de su tuit.

En las últimas horas, cuando se llevaba a cabo el matinal de CHV, el animador había criticado con fuerza a Campusano. “Se tiró un tuit muy feo, pensé que era fake, malo malo, el hombre ahí estuvo mal. Y menos en Twitter, es un reflejo de lo que tú eres, escribes voluntariamente escribes algo, nadie te apura, agarrai tu fono, lo mirai, y lo relees”, reconoció.

Y el tema siguió durante la jornada del pasado martes, ya que en el matinal Contigo en la Mañana de CHV, JC confirmó que el Profesor se contactó con él.

“Ayer me llamó el profesor Campusano a mi celular. No sé si lo puedo contar. La embarré, no puedo contar”, fue lo que detalló el comunicador, quien dio de inmediato más detalles.

“Me llamó a mi celular y justo estaba entrando al examen de la rodilla. Le dije ‘oiga, en este instante no es el momento’. Y me dice: ‘lo único que te quiero decir es que me equivoqué, pero fue en el ánimo del juego de palabra, pero me equivoqué, me equivoqué’. Eso fue lo que me dijo. Eso me dijo a mí, que había sido un juego de palabra, que se había equivocado con el juego de palabra, pero que no tenía ningún ánimo de ofender”, detalló el periodista.