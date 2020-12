JC Rodríguez reveló duro encuentro con Amaro Gómez-Pablos cuando estaban en TVN

El animador de Contigo en la Mañana de CHV, Julio César Rodríguez, desclasificó una enorme pelea que ocurrió en el año 2005, que involucra a Rafael Araneda y Amaro Gómez-Pablos, cuando los tres compartían espacio en TVN.

Julio César reveló que la discusión dividió por completo al área de entretención y prensa de TVN, lo que hasta el momento sigue dando de qué hablar. El conflicto radica luego que el comediante Juan Pablo Flores hizo una controversial imitación del exconductor de noticias en el programa Noche de juegos, el cual era animado por Araneda.

Teniendo en cuenta lo que comunicó la prensa de la época, Gómez-Pablos sintió que la imitación había afectado su integridad, imagen y credibilidad. Más allá de que Rafael y todo el equipo del programa le ofrecieron disculpas, Amaro continuó molesto.

“Error mío, le dejé la puerta abierta para que el hombre (hiciera lo que quisiera)”, fue lo que expresó Rodríguez, dando a entender que fue durante el relleno que el comediante lanzó una broma muy desubicada y lo terminaron quitando.

Después, Julio César dijo que "Gómez-Pablos presentó un reclamo formal en TVN y la agarró con Rafa y Rafa se enojó con Amaro, generándose la división entre el área de prensa y entretención".

“Como yo era choro fui a buscar a Amaro, lo quería golpear. Porque pidió que me echaran po’. Eso no se hace ¿Quién pide que a un compañero lo echen?”, dictó también el animador. “Amaro no se entendía con nosotros, porque él era de prensa po’… él no hablaba español en ese tiempo”, expresó al mismo tiempo.

Por su parte, Rodríguez afirmó que la decisión de mostrar una imitación del periodista nunca se hizo con mala intención, pero también dictó una autocrítica. “Esto pasó en vivo, fue un chiste espontáneo del gallo y lo sacamos altiro. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Nos entusiasmamos con la sintonía sí, lo reconozco”, expresó.

“En la reunión quedó la cagada, no sirvió de nada. Eran demasiado ‘choros’ los de prensa, a los tres minutos estaban ofreciéndose combos y todo”, sumó también a sus dichos. Para cerrar, Rodríguez declaró que cometió un error como editor periodístico y que habría sido despedido inmediatamente por la polémica, aunque la amistad que tenía en el canal lo salvó.