JC Rodríguez reacciona molesto ante insólita solicitud sobre arresto domiciliario de Cathy Barriga: “me está huev...”

Durante la jornada se realizó la revisión de las medidas cautelares de Cathy Barriga, quien no fue encontrada en su domicilio en siete ocaciones por Carabineros de Chile. Frente a esto el periodista Luis Ugalde en conversación con JC Rodríguez de CHV, reveló que se mantenía el arresto domiciliario y que la Fiscalía pidió que la imputada coloque un timbre en su parcela para hacer más fácil la fiscalización del cumplimiento de las cautelares, tras ser formalizada por fraude al fisco y malversación de fondos públicos.

“Siete veces Cathy Barriga no respondió llamados en la noche; tres en el día. Las tres que se conocían eran en el día, por eso me llamaba la atención esto de que ‘no despertó’” partió leyendo JC Rodríguez en el Contigo en la Mañana mientras mantenía una conversación con Ugalde, quien ingresó a la audiencia. Luego agregó que “la Fiscalía no pidió prisión preventiva y se pide que se instale un timbre en la parcela”.

¿Qué dijo JC Rodríguez sobre el nuevo antecedente?

“No sé si me está hueveando Lucho Ugalde con esto o es verdad. Parece una talla. ¿Cómo te vas de arresto domiciliario y no pones un timbre? Eso es tener cero calidad de ciudadano” apuntó Rodríguez molesto para luego mencionar que “uno tiene que cumplir responsabilidades como ciudadano, sobretodo cunado incursionó en la política, más aún cundo fue autoridad, más aún cuando ella fue alcaldesa y su marido diputado de la republica”.

Tras una pausa de comerciales el conductor del espació explicó. “En el WhatsApp de todos los periodistas estaban preguntando si era leseo o no era leseo, así que no fui el único que lo pensé. Efectivamente, parece que se la ha solicitado que ponga un timbre, para que escuche cuando la van a buscar (los carabineros que fiscalizan el cumplimiento de la medida)” dijo.

Además, el profesional parafraseo la declaración de Barriga sobre los motivos por los cuales no tenía un timbre en su casa. “A veces tiene el teléfono sin sonido, porque a su hijo (TEA) le molesta mucho el sonido. Por eso ni siquiera tienen timbre, porque le molesta al menor” leyó. Sobre la misma dijo que esperaba que el menor se recuperara, pero que su con dicción no era justificación para no cumplir su medida cautelar.

