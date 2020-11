JC Rodríguez paró el triste "show" que daban Iván Moreira y Fidel Espinoza en pleno matinal

Un tenso momento se vivió el viernes en el matinal ‘Contigo en a Mañana’ de CHV, mientras se debatía sobre el segundo retiro del 10% de las AFP.

Y es que el diputado Fidel Espinoza (PS) y el senador Iván Moreira (UDI) convirtieron la conversación en una pelea donde se sacaron los "trapitos al sol".

"Lo que va a suceder es que no hay ninguna alternativa, por eso estoy votando a favor del 10%. El gobierno no entregó ninguna alternativa. Pero aquí se habla de la miseria y da la sensación que todos los males han sucedido con este gobierno y se olvidan que todo este tema de las AFP fue apoyado por la Concertación", manifestó el senador.

Ante esto, Espinoza respondió que "yo no voy a caer en el juego de don Iván, porque siempre trata de empatar. La gente hoy quiere mirar hacia adelante. Mi preocupación está centrada en la gente que está sufriendo", aprovechando luego de interpelar al ultraderecha por la expropiación de agua en el Región de Los Lagos.

Fue por esto, que el senador se indignó y lanzó con todo: "¿Hasta cuándo miente Fidel Espinoza? ¿Hasta cuándo? Yo no voy a entrar en este polémica. Yo fui uno de los parlamentarios que permitió que los chilenos tuvieran su primer 10% y lo voy a hacer. La gente me conoce (…) yo sé que me voy a salir un poquitito, pero todos sabemos quién es usted: una persona mentirosa. Aquí utiliza un lenguaje, cuando usted ha sido responsable de lo que ha pasado en Chile los últimos 24 años".

El enojo de JC Rodríguez

Ante la situación, el animador del espacio matutino, Julio César Rodríguez, frenó la discusión: "Tenemos que ir a un corte para alivianar los ánimos. Fidel va a poder contestar, pero hablemos de la gente que no recibe nada. Los dos representan a Puerto Montt. Se los suplico, Puerto Montt se va a quedar sin IFE, está en cuarentena… ¿Cómo podemos ayudar a esa gente? Esa es la pregunta".

Al regreso de comerciales, el diputado de la Nueva Mayoría contestó: "Yo no voy a hacer caso, porque eso jugar con la propia inteligencia de la gente de la región. Hemos trabajado por ellos y me han dado el honor de ser darme dos mayoría nacionales, por algo (…) Yo defiendo el interés de la gente y no de ciertos empresarios. Y a la gente, además, no le interesa que entremos a discutir con el senador temas de ese calibre. Lo que importa es ver qué vamos a hace para adelante".

En seguida, Moreira quería continuar con el enfrentamiento, sin embargo, Rodríguez lo paró en seco: "Iván, por favor. De verdad estamos dando un espectáculo feo, para qué pelean los dos".