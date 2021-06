JC Rodríguez nuevamente criticó la apertura de Fantasilandia en medio del caos por COVID-19

El animador del matinal "Contigo en la Mañana" de CHV, Julio César Rodríguez, volvió a emitir duras declaraciones contra las autoridades sanitarias del país, luego que la Región Metropolitana llegó a tener 32 camas críticas disponibles.

Y uno de los lugares donde JC puso énfasis a su crítica fue Fantasilandia, donde indicó que "lo que pasa es que acá no se han pensado algunas cosas. ¿Cómo es posible que los juegos de los niños en las plazas estén cerrados con huinchas amarillas, pero si pagas puedes ir a Fantasilandia y haciendo largas filas sin que nadie haga algo? En el verano se permitió viajar a Brasil, se vendían pasajes y no se cerraron las fronteras cuando se lo pidieron", indicó el animador.

En esa misma línea, JC indicó que "la gente se quejaba que no podía volver, uno les decía que cómo viajaron en pandemia, y te respondían que se podía, que lo permitieron. Había que cerrar las fronteras cuando se debía. El mundo no está tan mal como nos cuentan. He visto televisión internacional y los casos están bajando, hay eventos con público".

"El caso chileno es digno de estudio. En el mundo no está la catástrofe como estaba meses atrás, la gente se ha vacunado, ha cambiado la forma de vivir y los procesos están funcionando. El llamado es a tomar conciencia, porque no nos explicamos por qué, con tanta gente vacunada, los hospitales están tan colapsados al punto que ya casi no quedan camas críticas", cerró.