JC Rodríguez no soportó relato de muerte de hermano de Paredes y así fue su drástica reacción

Este jueves se conoció el terrible asalto que vivió una familia en el condominio Ciudad de los Valles en Pudahuel, mientras se encontraban en su domicilio un grupo de delincuentes ingresó al lugar violentamente, tras intensos minutos uno de los antisociales resultó muerto siendo identificado Byron Vicencio Quintanilla, de 23 años, quien era medio hermano del delantero de Colo Colo, Esteban Paredes.

Las reacciones a la muerte del medio hermano de Paredes tras participar en violento robo

El hecho causó gran repercusión debido a su violente, pues quien resultó fallecido habría tomado de rehén a un niño de tres años, utilizándolo como escudo humano.

Filtran fotos del asalto que resultó con la muerte del medio hermano de Esteban Paredes

En este contexto, el dueño del inmueble fue entrevistado en la matinal de CHV 'Contigo en la Mañana', donde el hombre, quien se presentó como 'Pedro' comenzó a contar su crudo relato, el que causó un gran impacto en Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez.

"Fueron momentos de terror. Fueron al menos diez minutos, terribles. Todo comenzó cuando mi esposa me llama a las 20:08, con gritos de desesperación. Alcancé a escuchar que los estaban asaltando adentro del domicilio y grito como loco. Me vine volando para acá, desde el trabajo, vuelto loco", comenzó el relato de Pedro.

"A los cinco minutos me llamó uno de mis hijos y me dijo ‘le dispararon a mi hermana, llega rápido’. Yo estaba cerca. Mi esposa, mientras se comunicaba con la policía, con el grupo de WhatsApp del condominio, menos mal pudo llegar mucha gente. Mientras mi hijo me hablaba, cuando me decía que me apuraba, se siente de fondo que el delincuente me dice ‘ya te maté un hijo, así que apúrate concha…’. Así que venía muerto en vida".

En ese momento, Julio César Rodríguez interrumpió el relato para preguntarle a la víctima si él creía que los delincuentes habrían ingresado a su domicilio tras algún dado, dado el grado de violencia, a lo que Pedro señaló que "no creía".

"Yo creo es un dato. No sé, es lo que yo creo. En mi domicilio estaban mis cuatro hijos y mi sobrinito de tres años en el livng. Mi cuñada en el antejardín y mi esposa. Estos tipos llegaron, agarraron a mi cuñada del cuello y le ponen el arma en la cabeza, avanza con ella e ingresan al domicilio. Mis hijos se asustan y se encierran en la cocina".

"Mi hijos cerraron las puertas y se las pusieran a proteger. Estos tipos con hachas rompieron las puertas y se volvieron más locos. Cuando ellos estaban en la cocina, escondidos, mi esposa escucha todo y pone el seguro de la puerta del baño y empieza a llamar desesperada a todo el mundo. Mi sobrino, de tres años, quedó solo en el living. Cuando ven que se calma un poco la cosa, y uno de mis hijos abre la puerta de la cocina. Salen a ver qué sucede, y ahí parece que uno de los delincuentes se mete al dormitorio matrimonial y se esconde debajo de la cama".

"Mi cuñada por seguridad va a guardar a mi sobrino debajo de la cama y resulta que el delincuente estaba ahí. Lo agarró y lo puso de escudo humano. Lo levantó de un brazo y le puso un cuchillo en el cuello. Uno de mis hijos le dijo que por favor soltara al niño. Que se fuera, que no le iban a hacer nada. El delincuente apuñala a mi hijo cuando éste se acerca. Estaba totalmente loco. Lamentablemente mi hijo… mi hijo empieza a forcejear y con el mismo cuchillo parece que lo tuvo que apuñalar".

Al terminar la oración, el relato de Pedro fue interrumpido por JC, quien no pudo seguir escuchando la crueldad que vivió esa familia víctima del este grupo de delincuentes.

"Lo vamos a dejar hasta aquí. Lo que pasó tu familia es de una violencia brutal. Desde que estamos acá, Monse, no recuerdo un caso así. La verdad Pedro es que está lleno de detalles, y que podríamos hablar de miles de detalles, pero no lo vamos a hacer. Por el horario es complicado. Lo que pasó tu familia es durísimo", indicó Rodríguez, quien así detuvo drásticamente la entrevista.

Y envío un mensaje a la familia del antisocial muerto, argumentando que existe un dolor en ellos, pero "que sepan que tenía a un niño de tres años, con un cuchillo en el cuello para escapar del domicilio. Y que se pongan en la posición de cualquier persona, entonces para que cuando vean esto no tomen represalias, para que mi familia no siga asustada y psicológicamente mal. Para que también me escuchen ellos. Por favor, así fue la verdad".