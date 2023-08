JC Rodríguez no dejo que Daniel Andrade defendiera a Catalina Pérez

El periodista JC Rodríguez interrumpió la conversación con Daniel Andrade en Contigo en la mañana., cuando el joven intentaba justificar a su expareja Catalina Pérez.

“La asociación es escandalosa. Ustedes pertenecen a un grupo de jóvenes que venían a cambiar a política, que venían a cambiar la política y resulta que usted firma un convenio con pura gente que conocía, de su partido, que trabajaban con su pareja... aunque me mire a los ojos y llore yo no le voy a creer que esto no es un tinglado para sacar dinero”, lanzó el comunicador.

El fundador de Democracia Viva y expololo de la parlamentaria Catalina Pérez, escogió el matinal de Chilevisión para romper el silencio luego de estar sin entregar declaraciones por el millonario convenio que obtuvo su fundación en Antofagasta.

“Aquí hay que ser claro: yo no he recibido ningún fondo ni beneficio por estos convenios. Y quiero ser claro en otra cosa: Catalina Pérez no influyó en nada en esta decisión y espero que eso lo demuestre la Fiscalía que tiene acceso a todas mis comunicaciones”, insistió Andrade.

JC Rodríguez lo paró en seco

"Y cómo vamos a saber si Catalina conversó sobre esto. Cómo vamos a saber si a usted le comentó algo de esto. No creo que sea todo por WhatsApp.", cuestionó JC Rodríguez.

Daniel Andrade, perseveró en sus argumentos y declaró que "Yo tengo la certeza de que eso no ocurrió. Creo que ahí esta mi error, inexperiencia e ingenuidad, también".

"¿Usted se estaba ganando $426 millones y su pareja no sabía?", le preguntó el periodista.

Finalmente, Andrade le aclaró que "Yo no me gané esos millones. Se están ejecutando en un proyecto.".