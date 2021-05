JC Rodríguez le reveló a Salfate sobre su interés por iniciar una carrera política

El rostro de La Red afirmó que el animador del matinal ‘Contigo en la Mañana’ se mostraría interesado en una futura carrera política.

Una de las noticias que más llamó la atención durante esta semana fue la aparición del animador Julio César Rodríguez en la encuesta presidencial de Criteria, donde se posicionó como una alternativa para llegar a La Moneda en marzo próximo.

Y uno de los que decidió tocar el tema fue Juan Andrés Salfate, quien en el programa ‘Así Somos’ de La Red reveló el desconocido interés que tendría el rostro de CHV de llegar a la política.

Te puede interesar: [VIDEO] Militante del PC le faltó el respeto a René Cortázar al exterior del Metro Pudahuel

El comunicador partió diciendo que "aprovecho que ahora esto ya se publicó para levantar un embargo que tenía, saben ustedes que esta idea no es casual".

"Julio César Rodríguez estaba pensando en esto, no se le ocurrió solo a este instituto de encuestas (…) Un grupo de cierta área se acercó para plantearle la posibilidad, para apoyarlo si es que él quisiera ser presidente", lanzó ante la atónita mirada de sus compañeros.

"Y a este grupo se le ocurrió que podría ser un comunicador y solamente pensaron en Julio César Rodríguez, y hubo largas reuniones con él, según me informan, donde a él le pareció… por ningún motivo una mala idea", añadió.

Te puede interesar: Partido Comunista alabó la "funa" de su militante a René Cortázar en Pudahuel

Luego, el rostro de La Red expuso que "entonces ahora, esto que ya aparece, llega como por al lado y es como ‘A mi no me preguntaron ¡Oh! que bueno que está mi nombre ahí, que simpático’, pero hasta lo que yo sé es que esto ya sería parte de un proceso".

"Esto va a empezar a sonar fuerte, y él como en su estilo va a decir ‘Gracias chiquillos se pasaron, yo estoy acá con ustedes, no se me había ocurrido’, y en un mes más va a decir ‘Saben qué, voy a tomar en serio esta posibilidad, porque hay que hacerle caso a la gente y si ustedes quieren esto, voy por acá’… Acuérdense no más", remató el comunicador.

Revisa el momento acá: