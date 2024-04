El conductor del Contigo en la Mañana, JC Rodríguez perdió la paciencia con un entrevistado que justificó el actuar de la mujer detenida en Lo Valledor por disparar contra tres personas. Recordemos que la pistolera estaba siendo trasladada a un retén de Carabineros cuando le quitó el arma de servicio a uno de los guardias del mercado y disparó en reiteradas ocasiones en contra de las personas que se encontraban en el sitio.

Tras lo ocurrido, la reportera del programa Paulina Padilla entrevistó a Kevin un locatario del sector que conocía a la mujer detenida que será formalizada por homicidio frustrado. En el despacho en vivo el sujeto respaldó el actuar de la mujer de 54 años y apeló a que su reacción fue producto de la provocación de los guardias del lugar. Esto generó indignación en el conductor del espacio que no podía creer las palabras del sujeto.

¿Qué le dijo JC Rodríguez al entrevistado?

“¿Cuál es el punto del señor, oye? No estamos de humor” partió diciendo Rodríguez quien no podía pasar las palabras del comerciante de Lo Valledor. “Si la niña que hizo el problema no la hubieran agredido mucho tal vez, no hubiera pasado lo que pasó. No debiera usar esa fuerza”, lanzó Kevin provocando gran molestía en los panelistas, ya que recordemos que uno de los camarógrafos del canal resultó herido a bala en el abdomen.

“Los vigilantes se vieron amenazados” dijo la reportera en el lugar siendo interrumpida por el sujeto que insistió “¿pero quién empezó? ¿Quién fue? Fue el vigilante. Eso no lo ven”. “Llevaba una hora y media alegando afuera, dile. Quería entrar un carro que no podía entrar”, agregó molesto el periodista desde el canal, sin embargo el hombre en el móvil insistió en que la pistolera no era la culpable del inicio del conflicto.

“Ella es trabajadora. Acá hay mucho trabajo informal, acá perdieron cualquier pega varios cabros. Y eso no ve la gente. Ven en lado que les beneficia nomás. Hay modos para retenerla. No disparó a matar. Fue por el forcejeo” declaró Kevin terminando de molestar a Rodríguez quien furia respondió pidiéndo que lo sacaran de cámara. “Pero qué le pasa a este señor. De verdad, Pauli. No estamos de humor para esto. Tenemos un compañero herido… ¿qué le pasa?”, dijo.

“Es la consecuencia. Yo no justifico. Si hubiera sido de otra forma… Hay maneras”, cerró el comerciante antes de ser interrumpido por Padilla quien cortó el enlace con el entrevistado.