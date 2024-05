JC Rodríguez frena en seco a Roberto Cox por criticar a Naya Fácil

En el matinal Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez frenó en seco a Roberto Cox por criticar a Naya Fácil, quien recordemos fue víctima de un robo en la comuna de San Miguel. En concreto la influencer con millones de seguidores fue víctima de una encerrona y al arrancar del lugar perdió su cartera con todos sus documentos.

Como es de costumbre, Naya contó todo lo sucedido a través de redes sociales en donde se mostró bastante asustada mientras esperaba a su amigo, a quien perdió de vista al escapar del robo. “Chiquillos, andaba con el Sergio en un auto y nos acaban de asaltar” informó en sus historias la reina de viña, quien ya ha sufrido varios robos en el pasado.

Cruce entre JC Rodríguez y Roberto Cox

Al enterarse de la noticia en el matinal Cox pidió unos segundos para entregar su opinión acerca del caso. “¿Me permiten decir algo? Hay algo que me sorprende más allá del robo, que los vemos todos los días, pero que esté pérdida tu pareja y tengas tiempo de sacar el celular y empezar a transmitir en redes sociales, me parece insólito” dijo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en noticias.

“Es que es una influencer” le comentó Monse Álvarez al periodista a lo que este respondió. "Ya, pero acaban casi de secuestrar a tu pololo y tomas el celular para comenzar a transmitir" mencionó. Frente a esto Rodríguez interrumpió y le consultó al panelista "¿qué harías tú?" a lo que Cox contestó que llamaría a Carabineros para que se hagan cargo de la situación.

"Ella es influencer, no criticaría a alguien que hace eso. Ella hace eso todo el tiempo" complementó el conductor del espacio. Sin embargo Cox insistió en que no entendía por qué subía historias. "Me pongo en la mente de ella y la quiero defender. Ella debe pensar que es mucho más constructivo para ella dar a conocer el asalto y que Sergio está perdido, que hacer el llamado a la policía" explicó Rodríguez.

"Claro, es su forma de pedir ayuda, pero llama mucho la atención. Me sorprende esa necesidad constante de estar exponiendo... y entiendo que es la pega de ella, pero me sorprende que sea una situación tan límite" sostuvo Cox agregando que él hubiese estado desesperado si se llevaban a su novia. "Roberto, no seai malo, ella está desesperada. Es su manera de pedir ayuda y que ayuden a Sergio. Es su manera de mostrar su preocupación" apuntó Rodríguez.

Quizás te pueda interesar: JC Rodríguez vive tenso momento con entrevistada que acusó secuestro de su perro: “Escúcheme usted primero”