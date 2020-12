JC Rodríguez encaró a Pepa Hoffman por la polémica entrega de las cajas con mercadería

El matinal "Contigo en la Mañana" de CHV realizó un panel de conversación relacionado al proceso de vacunación contra el COVID-19 en nuestro país..

Bajo este contexto,el animador Julio César Rodríguez se refirió a la forma en que las autoridades han tratado este tema, recordando la campaña comunicacional que hubo cuando se repartieron cajas con mercadería en el contexto de la pandemia.

Fue en el matinal Contigo en la Mañana, que el comunicador discutía con la diputada UDI María José "Pepa" Hoffmann, sobre la desconfianza de la gente con el Gobierno y -por consecuente- con la vacuna en cuestión, pues Rodríguez señaló que la llegada de la vacuna se está tratando como un logro de Piñera cuando en realidad es mucho más que eso.

“A mí me toca estar en distintos medios y me asombra, me da pena, me bajoneo que haya tanta gente que no quiera ponerse la vacuna y voy descubriendo en la conversación con los ciudadanos, con el público, que es porque la vacuna poco más la trae el Gobierno. Entonces mi tema es cómo comunicamos bien que la vacuna va mas allá del Gobierno, es un tema de salud pública, es un tema de todos. Y pongo en la mesa el tema de hacer cadenas nacionales y de tratar de adjudicar la vacuna como materia política y tratar de subir en las encuestas, y creo que en la vacuna no cuadra“, dijo Rodríguez.

En la misma línea, hablándole directament a la diputada UDI, Rodríguez se permitió realizar una confesión respecto a la polémica entrega de cajas con mercadería en plena pandemia.

“Le voy a hacer una confesión, nunca me sentí más podrido en este programa, más mal y más cobarde, que cuando fue el lanzamiento y entrega de las cajas, estaba con la guata que se me revolvía, tenía ganas de retirarme del set cuando se montaron en La Moneda unos camiones, se llamó por parlantes a unos choferes y se le iba a entregar a las familias más pobres una caja de mercadería”, agregó.

Por último, el animador señaló que con lo de la vacuna esperaba que no pasara lo mismo, por el bien de los chilenos.

“Ahora me va dar otra vez dolor de guata, porque creo que esto de la vacuna es para todos los chilenos, no tiene color político y todos tenemos que estar unidos más que nunca. Y aquí es donde no me gustaría que -por un lado el Gobierno y por otro lado la oposición empiecen a hacer un gallito político con la vacuna, porque sino nos vamos a la ‘B’. Y ahí la responsabilidad -yo creo María José- es de todos los sectores”, cerró.

Revisa el momento a continuación: