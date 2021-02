JC Rodríguez defendió a los profesores tras ser acusados de "vagos" por las autoridades

"¿Por qué los profesores no querrían trabajar? No sé quién hoy, en este país, no quiere volver a trabajar. Es bien extraño el argumento", señaló el animador.

Indignación causaron las declaraciones que emitió en T13 radio el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien señaló que "todos los gremios, lo único que quieren es trabajar (…) y por eso llama tanto la atención que uno ve que el Colegio de Profesores lo único que busca son argumentos para no trabajar”.

El tema fue abordado por el matinal "Contigo en la mañana" de CHV, donde Julio César Rodríguez compartió una reflexión sobre los profesores, a partir de los dichos de Palacios sobre el Colegio.

"¿Por qué los profesores no querrían trabajar? No sé quién hoy, en este país, no quiere volver a trabajar. Es bien extraño el argumento", partió señalando el animador.

En esta línea, el también locutor de Radio Bío Bío emplazó a quienes han ofendido la labor de los profesores durante la pandemia, indicando que han estado de vacaciones.

Te puede interesar: [VIDEO] Venezolanos lanzaron a un joven desde un puente solo por ser peruano

"Decir que los profesores no han trabajado en todo el año es una brutalidad. Han trabajado en sus casas, en condiciones incómodas, muchas veces con sus recursos, con sus propios elementos tecnológicos, pagando ellos el internet, viendo en la casa a sus hijos, haciendo la comida, revisando el material que le envían los alumnos…", afirmó.

"Decir que no han trabajado en todo el año es una brutalidad", explicó JC.

Rodríguez agregó que, al contrario como lo han tratado de hacer creer un grupo de personas, los docentes "no están hace un año de vacaciones en sus casas, tomándose una piscola".

El conductor aseveró que los profesores durante la pandemia han realizado varios esfuerzos por hacer su labor, la no solo es enseñar las materias.

"Estamos hablando de profesores, educadores, pedagogos. No hablamos de gente que hacen una cuestión mecánica, sino de personas que trabajan con las emociones, con el liderazgo. Algo muy significativo", puntualizó.

Finalmente, Julio César reveló que "como chileno normal, no que cuadra que haya un gremio de un grupo de personas tan importantes como los profesores, de un día para otro no quieran trabajar".

Las aclaraciones del ministro Palacios

Pocas horas después de la entrevista, y teniendo en cuenta el revuelvo que generó, Lucas Palacios aclaró sus dichos a través de Twitter.

"Soy testigo de cómo cientos de miles de profesores y profesoras debieron adaptarse a las dificultades y trabajaron muchas horas más por los alumnos", señaló.

Luego, el Ministro explicó que su crítica iba dirigida específicamente a los dirigentes del Colegio de Profesores, no sobre los docentes en general.

“Jamás pretendí hablar de todos los docentes, sino que responder al presidente del Colegio de Profesores, para que en vez de poner más trabas, pase a las soluciones y propuestas, pensando en los estudiantes y en disminuir las desigualdades educativas”, concluyó.