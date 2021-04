JC Rodríguez anunció las condiciones para seguir en CHV tras amenaza de Sebastián Piñera

Según el medio nacional Interferencia, el Presidente de la República habría llamado a los altos mandos de CHV por los dichos del animador del matinal.

La llamada del Presidente Sebastián Piñera a CHV detonó la molestia del animador del matinal "Contigo en la Mañana", Julio César Rodríguez.

El rostro del canal habría puesto condiciones para continuar, ya que no le agradó el accionar del Jefe de Estado, por lo que dejó un contundente mensaje al canal para seguir con sus labores como conductor del programa.

Te puede interesar: Julio César Rodríguez tildó de "weón" a Sebastián Piñera tras realizar furioso llamado a CHV

"Hay que tener un mínimo de consistencia y coherencia. De verdad que así no se puede, porque esta aglomeración, esta cola está auspiciada por la autoridad. De qué manera, si estás en cuarentena, le pides a la gente que no salgan que no circule. Pero hay que pagar el permiso. Todo lo que me afecta no está en pandemia y todo lo que me beneficia está en pandemia", explicó JC durante la semana.

Además, la cuenta Pulso Mediático tuvo una conversación en exclusiva con el animador, donde explicaron que desde "fuentes desde el interior de CHV, nos señalan que Julio César Rodríguez advierte; si hay censura y/o alguna pauta de lo que él tenga que decir, abandona el canal. Luego que Piñera llamara a los ejecutivos, por los dichos del animador contra él".