Durante la jornada un grupo de vecinos y familiares de Margarita Farías, adulta mayor comerciante de la ciudad de San Antonio, entregaron varios nuevos datos sobre el caso en el programa “Contigo en la Mañana” conducido por JC Rodríguez. En la instancia una amiga de la mujer relató el estado en que encontraron el cuerpo de la señora de 68 años que era conocida en todo el sector.



Así mismo, la sobrina de la víctima y algunas vecinas, expusieron que la adulta mayor habría recibido a una joven pareja de venezolanos que no tenían hogar y se movilizaban por las calles con un bebé de apenas 11 meses. “De la trágica muerte de mi tía no se conocen mayores antecedentes porque no se sabe quiénes fueron. Lo único que se sabe es que ella, dentro de su bondad, quiso darle hospedaje a una pareja joven que andaba con un bebé de 11 meses”, dijo su familiar.



JC Rodríguez se remeció con el relato de amiga de comerciante



Según la PDI la causa de muerte de Margarita fue producida por terceros que la habrían asfixiado con una bolsa. Sin embargo, Rosa, su amiga cercana y vecina señaló que los asesinos la habrían torturado antes de quitarle la vida. “Ellos querían robar, porque después una sobrina me pidió que le ayudara a buscar las llaves al interior del departamento de Margarita. Entramos, le pedí a una vecina que me ayudara a alumbrar con el celular y estaba todo revuelto, sacaron hasta el piso. Con eso les digo todo”, expuso.



Bajo esta misma línea agregó entre lágrimas que “yo como vecina y que la conozco desde la juventud, quiero justicia para ella. No merece lo que le hicieron; torturarla, desfigurarla, matarla así, amarrada, con una bolsa en la cabeza”. Ante este fuerte relato, JC le pidió a la mujer no contar esos detalles por el horario del programa.



“Le pedimos no entregar detalles, señora Rosita, por el horario. No es necesario saber de nuevo lo que pasó”, dijo. Sobre esto la mujer respondió rápidamente disculpándose por su relato, sin embargo el comunicador la comprendió. “Perdón le pedimos nosotros a usted, porque entendemos lo que está pasando”, cerró.