Javier Castrilli lanzó una fuerte denuncia contra Julio Bascuñán

El ex presidente de la Comisión Arbitral de la ANFP aseguró que el árbitro “quiere ser mi reemplazante, no tengo dudas”.

Javier Castrilli destrozó a Julio Bascuñán.

El ex presidente de la Comisión Arbitral de la ANFP, Javier Castrilli, expresó sus sensaciones luego de que se le cerraron las puertas para volver a su cargo del cual fue despedido por Pablo Milad.

“Yo estaba dispuesto a volver a mi trabajo, pero Pablo Milad, a pesar de habérmelo planteado, se desistió. Me dijo que en el Consejo de Presidentes del 10 de mayo pediría apoyo para reintegrarme. Le dije que sí, pero Milad no cumplió porque no puso ese tema en el Consejo”, señaló el argentino en diálogo con LUN.

El ex árbitro sostuvo que el presidente de la ANFP no lo apoyó finalmente por una charla que tuvo el dirigente con el juez nacional, Julio Bascuñán. “Es raro que Milad haya cambiado su posición tras hablar con Bascuñán. Y tengo acreditado lo que digo, esa conversación fue decisiva”, afirmó.

Incluso, fue más allá y aseguró que el árbitro chileno intenta tener el puesto de presidente de la Comisión Arbitral. “Bascuñán quiere ser mi reemplazante. No tengo dudas”, reconoció. Además, el trasandino indicó que es poca la sanción para los réferis que hicieron un complot en su contra. “Los tres sancionados (Felipe Jerez, Mario Vargas y Cristián Droguet) fueron castigados con entre 30 y 40 partidos, lo que implica que en un año o un año y medio más podrían volver al referato. ¿Cree que con los antecedentes que tienen pueden volver a su mismo trabajo tras cumplir sus castigos?”, cerró.