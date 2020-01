El ex jugador de Colo-Colo busca una nueva oportunidad en el fútbol.

El volante siempre estuvo inmerso en polémicas, el año 2019 nuevamente fue detenido por conducir con documentos falsificados, tras ser descubierto en un control policial.

El "Brígido" quiere dejar todo atrás y sueña con una nueva oportunidad:

"Fue un año difícil donde cometí todo los errores posibles", cuenta el jugador a As Chile. Sin embargo, ahora todo eso está cerca de cambiar, ya que el volante fichará en Fuerza Amarilla, elenco de la B de Ecuador. "Ahora estoy viendo los pasajes y el próximo martes viajo", agrega.

En año 2017 estuvo en Chipre y su objetivo es volver a insertarse en el fútbol y retomar el nivel que alguna vez lo tuvo jugando en los albos.

"Mi representante me encontró esa oportunidad y no dudé. Llevo bastante tiempo parado y extraño volver a lo mío, es una linda oportunidad. En su momento pequé de soberbia, pero sé que esta chance no la desaprovecharé. Perdí mucho", aseguró.

Jason Silva (28 | 🇨🇱) en entrevista con @ASChile reveló que esta a detalles de fichar por Fuerza Amarilla SC 🇪🇨, cuadro que jugará la Serie B. pic.twitter.com/dS4VXJW50G — Chilenos x el Mundo (@LegionCL) January 7, 2020

El ex jugador de Colo-Colo busca una nueva oportunidad en el fútbol.