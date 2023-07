Jardinero rompió en llanto en pleno despacho tras relatar crimen de vecino

Un jardinero de la comuna de Conchalí, llamado Claudio, contó un triste testimonio, luego que trató de ayudar a un vecino que fue atacado por un delincuente.

El hombre quiso auxiliar a una mujer que estaba siendo asaltada mientras esperaba locomoción colectiva, pero finalmente terminó recibiendo una herida mortal en el pecho.

En conversación con el matinal de CHV, el trabajador contó que “salió un caballero en bicicleta (delincuente) y cuando vemos que estaba forcejando con otra persona (la víctima), yo voy a defenderlo. Mi hermana me pidió que no me metiera, y de repente este gallo saca una cuchilla y se la entierra (al vecino), deja la bicicleta botada y sale corriendo”.

“Yo traté de pegarle al compadre, pero cuando sacó la cuchilla no pude hacer nada”, añadió.

En esa misma línea, Claudio comentó que el ladrón “estaba robándole a él y donde yo me metí dejó botada la bicicleta. Después apareció el marido de la señora que había asaltado antes”.

Jardinero terminó llorando en vivo

Después de conocer el fallecimiento del hombre, el jardinero decidió reunirse con su esposa.

“Yo llorando con la señora, no sabía quien era la señora, pero le estaba entregando su celular y billetera. Yo llorando porque le decía ‘disculpe, no pude hacer nada, no pude defenderlo’”, rememoró Claudio con lágrimas en los ojos.

“Ella me dijo ‘no es culpa’ y yo le dije ‘claro que es mi culpa, porque yo pude haberlo defendido’”, lamentó.

Tras ser consolado por los periodistas que le estaban haciendo el despacho, Claudio contó que el hombre era un vecino ejemplar.

“No se metía con nadie. Siempre pasan cosas y nunca anda nadie”, concluyó.