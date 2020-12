JAK se burló del quiebre de Revolución Democrática con un sarcástico mensaje

El ex candidato presidencial ironizó con las salidas de los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo de RD.

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast (JAK), se burló sin piedad del Frente Amplio en redes sociales, luego de conocerse las renuncias de los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo en Revolución Democrática.

"Para los que preguntan: ni Pablo Vidal ni Natalia Castillo se vienen al Partido Republicano", partió ironizando el controvertido político de ultraderecha, a través de una publicación en Twitter.

"No lo han solicitado, no los queremos y si lo piden, no los aceptaremos. De revolucionarios fallidos no nos hacemos cargo", complementó el ex candidato presidencial.

Para los que preguntan: ni Pablo Vidal ni Natalia Castillo se vienen al Partido Republicano. No lo han solicitado, no los queremos y si lo piden, no los aceptaremos. De revolucionarios fallidos no nos hacemos cargo! 😂 https://t.co/UTNMCkNTPR — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) December 3, 2020

Cabe recordar que ayer jueves se dieron a conocer las renuncias de los parlamentarios Vidal y Castillo a RD. Acusaron que el partido liderado por Catalina Pérez "ha preferido un camino donde se consolida un polo de izquierda clásico".